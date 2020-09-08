هبوط أسعار النفط بفعل مخاوف الطلب وانتهاء موسم العطلات في أمريكا

هبطت أسعار النفط اليوم الثلاثاء في ظل مخاوف إزاء الطلب على الوقود مع اقتراب موسم العطلات الصيفية في الولايات المتحدة من نهايته، وزادت عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة عيد العمال من مخاوف ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في عدد أكبر من الولايات الأمريكية.

وكشفت تحليلات لـ ”رويترز“ ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في 22 من بين 50 ولاية أمريكية، في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة التي تغص عادة بالتجمعات بمناسبة انتهاء فصل الصيف. في الوقت ذاته ترتفع بشدة الحالات في الهند وبريطانيا.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.07 دولار أو ما يعادل ثلاثة بالمئة تقريبا إلى 38.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:35 بتوقيت غرينتش، لتلحق بانخفاض في أسعار برنت أثناء الليل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا أو ما يعادل 0.4% إلى 41.86 دولار للبرميل بعد أن انخفضت 1.5% أمس الاثنين.

وتراجع برنت يوم الاثنين بعد أن خفضت أرامكو السعودية، أكبر مصدر في العالم للنفط، أسعار البيع الرسمية لخامها العربي الخفيف في تشرين الأول/أكتوبر، ما يعتبر مؤشرا على أن نمو الطلب ربما يتعثر مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في أنحاء العالم.

وانخفض خام غرب تكساس وبرنت دون نطاقات قبعا فيها طوال آب/أغسطس، فيما تراجع خام غرب تكساس حاليا عن 40 دولارا بعد أن كان يُتداول عند نحو 42 دولارا لمعظم الشهر. وانخفض برنت من نحو 45 دولارا. وكانت السوق تتلقى الدعم من ضعف الدولار الأمريكي الذي انتعش على نحو طفيف منذ ذلك الحين.

وقال إيه.إن.زد للأبحاث ”يأتي ذلك عقب إشارات مقلقة بشأن ارتفاع جديد في الإصابات بكوفيد-19 في أجزاء أخرى من العالم. ويثير هذا القلق من أن تعافي الطلب في الآونة الأخيرة ربما توقف إذ يظل الحذر ينتاب عامة الناس بشأن السفر المطول“.

كما يضغط ارتفاع الدولار بصفة عامة على السلع الأولية إذ إن هذا يرفع تكلفة النفط المسعر بالعملة الأمريكية للمشترين العالميين.

وفي اليوم التالي لتعاملات طفيفة بسبب العطلة، ارتفع الدولار قليلا مقابل سلة عملات وصعد على نحو طفيف مقابل اليورو.