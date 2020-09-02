العراق.. الكاظمي يعلن عن مشروع مستقبلي للطاقة النووية بالتعاون مع فرنسا

أعلن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، عن تفاهم أولي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يزور العاصمة بغداد حاليا، بشأن مشروع مشترك للطاقة النووية.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي: ”تحدثنا عن مشروع للتعاون في مجال الطاقة، وكذلك عن مشروع مستقبلي فيما يخص الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء والمشاريع السلمية، على أن يكون تحت إشراف منظمة الطاقة الدولية ومنظمة الطاقة الفرنسية“.

وأضاف أن ”زيارة ماكرون تمثل بداية حقيقية لشراكة عراقية فرنسية، حيث تعد فرنسا شريكا مهما للعراق، وهناك الكثير من جوانب التعاون بين البلدين، ولدينا وثيقة تفاهم إستراتيجية، نسعى إلى تفعليها“.

وأشار الكاظمي، إلى أن فرنسا دعمت العراق في حربه ضد تنظيم داعش.

بدوره، قال الرئيس الفرنسي: ”أؤكد على الصداقة بين بلدينا، من أجل مواصلة إحلال الديمقراطية في العراق، وتطرقنا إلى الوضع الحالي وتنفيذ خريطة الطريق العراقية الفرنسية التي اتفقنا عليها“.

وتابع أن ”فرنسا تدعم سيادة العراق، والانتقال السياسي إلى الديمقراطية فيه، والتعاون في المجالات التربوية والثقافية مع العراق“.

وأضاف: ”تناولنا مسألة تعزيز التعاون العسكري، حيث عانى العراق كثيرا من الحرب ضد داعش“.

وبشأن مشاريع البنى التحتية، أكد ماكرون أن فرنسا ستدعم المشاريع المهمة في العراق، ومنها مترو بغداد.