العراق يعتزم تنفيذ تخفيضات إضافية لإنتاج النفط في أغسطس

قال العراق، يوم الخميس، إنه سينفذ تخفيضات إضافية لإنتاجه النفطي بنحو 400 ألف برميل يوميا، في أغسطس آب؛ لتعويض إنتاج فائض في الفترة الماضية، بموجب اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج.

وذكر بيان صادر عن وزارة النفط العراقية وشركة تسويق النفط العراقية (سومو)، أن تخفيضات إنتاج النفط في أغسطس آب ستكون أكثر وأعلى من المتفق عليها لهذا الشهر.

وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أي ما يعرف بأوبك+، خفضا قياسيا للإمدادات في مايو أيار؛ لدعم أسعار النفط التي عصفت بها أزمة فيروس كورونا. ويخفض العراق إنتاجه بواقع 1.06 مليون برميل يوميا بموجب الاتفاق.

ويقول العراق إنه ملتزم باتفاق أوبك+ وسيعزز الامتثال له. وكان العراق قد أبلغ أوبك+ بأنه سيعوض عن الإنتاج الزائد في مايو أيار ويونيو حزيران من خلال تخفيضات أكبر في شهور تالية.

وبلغ متوسط إجمالي صادرات العراق من النفط، في يوليو تموز، 2.763 مليون برميل يوميا.