المخاوف من زيادة إنتاج "أوبك+" تخفض أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين بفعل المخاوف من تخمة معروض إذ تتجه أوبك وحلفاؤها لتقليص تخفيضات الإنتاج في أغسطس / آب الجاري بينما ينبئ تنامي إصابات كورونا في أنحاء العالم بتحسن أبطأ للطلب.

وبحلول الساعة الـ 0642 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 27 سنتا بما يعادل 0.6 % إلى 43.25 دولار للبرميل. ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 34 سنتا أو 0.8 % لتسجل 39.93 دولار.

كان برنت ارتفع للشهر الرابع في يوليو / تموز في حين زاد الخام الأمريكي للشهر الثالث مع صعود كلا الخامين من المستويات بالغة التدني لشهر أبريل / نيسان، عندما كانت مناطق واسعة من العالم تحت إجراءات الإغلاق الشامل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، المدير العام للبحوث في نيسان للأوراق المالية، ”القلق يساور المستثمرين حيال تخمة المعروض إذ من المقرر أن تبدأ ”أوبك+“ تقليص تخفيضات الإنتاج هذا الشهر ومن المرجح أن يشجع تعاف في أسعار النفط من مستويات قياسية منخفضة منتجي النفط الصخري الأمريكيين على زيادة الإنتاج.

ارتفع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول أكثر من مليون برميل يوميا في يوليوـ تموز مع إنهاء السعودية وأعضاء خليجيين آخرين قيودا طوعية إضافية على المعروض فوق المبرم في اتفاق بقيادة أوبك.

واستقر إنتاج النفط الروسي دون تغير في يوليو/ تموز مقارنة مع مستويات يونيو/ حزيران، حسب ما ذكرته وزارة الطاقة أمس الأحد. ومن المقرر أن تزيد مجموعة ”أوبك+“، التي تضم ”أوبك“ وحلفاء من بينهم روسيا، الإنتاج في أغسطس/ آب، لتضخ نحو 1.5 مليون برميل يوميا إضافية في المعروض العالمي.