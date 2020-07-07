خزانات النفط الإيرانية ممتلئة عن آخرها تقريبا تحت ضغط العقوبات وجائحة كورونا‎

أفادت بيانات للقطاع بأن إيران قلصت إنتاج النفط الخام لأدنى مستوياته في أربعة عقود، إذ تمتلئ صهاريج وسفن التخزين عن آخرها تقريبا؛ بسبب تراجع الصادرات وخفض تشغيل المصافي، جراء جائحة فيروس كورونا.

وبحسب ”إف.جي.إي إنرجي“، ارتفع إجمالي مخزونات الخام على البر إلى 54 مليون برميل في أبريل/ نيسان من 15 مليون برميل في يناير/ كانون الثاني.

وازدادت المخزونات تضخما في يونيو/ حزيران لتصل إلى 63 مليون برميل.

وتشير تقديرات شركة ”كبلر“ لمعلومات السوق إلى أن متوسط مخزونات الخام الإيرانية على البر في يونيو/ حزيران بلغ حوالي 66 مليون برميل.

ويعادل ذلك نحو 85% من طاقة التخزين المتاحة على البر.

ويتفاقم التوتر بين طهران وواشنطن منذ 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق نووي مبرم في 2015، بين إيران وست قوى عالمية، وأعاد الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات على إيران، مما يقوض صادرات النفط الحيوية للبلاد.

كما تمتلئ خزانات النفط الإيرانية العائمة.

وقالت مصادر بقطاع النقل البحري: إن التقديرات تشير إلى أن إيران تستخدم نحو 30 ناقلة لتخزين النفط، أغلبها ناقلات عملاقة، وهي التي يمكن للواحدة منها حمل مليوني برميل من النفط كحد أقصى.

ويعني هذا تخزين أكثر من 50 مليون برميل من النفط.

وقالت المصادر: من المرجح أن يكون هذا مزيجا من الخام والمكثفات، وهي درجة خفيفة جدا من الخام.

وتفيد بيانات ”رفينيتيف“ بتخزين 56.4 مليون برميل على الأكثر في أماكن تخزين عائمة، حتى الثالث من يوليو/ تموز.

وأظهرت بيانات من ”فيسل فاليو“ المتخصصة في التقييمات، أن أسطول إيران من ناقلات النفط الخام يبلغ عدده 54 ناقلة.