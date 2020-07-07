تبدأ جني ثمار تدخلها.. تركيا تبيع الكهرباء لغرب ليبيا

أعلنت شركة تركية تشغل أسطولا من محطات توليد الكهرباء العائمة، أنها ستبدأ إمداد غرب ليبيا بالطاقة.

وتسببت المعارك بغرب ليبيا في دمار كلي لعشرات محطات الكهرباء، وشبكات التوزيع، ما أغرق المنطقة في ظلام تام.

وتركيا، التي نقلت آلاف المرتزقة إلى غرب البلاد، متهمة بإذكاء الحرب من أجل أطماع اقتصادية على المدى البعيد في ليبيا.

من جانبها، قالت رئيسة القطاع التجاري في شركة ”كاراداينيز“ القابضة، زينب حرزي: إن ”الشركة تعتزم إرسال فريقها إلى ليبيا خلال أسابيع، وقد تبدأ إمداد غرب ليبيا بالكهرباء في غضون 30 يوما“.

وتتخصص الشركة التركية في إنتاج وبيع الكهرباء من سفن راسية قبالة الساحل.

وأضافت حرزي أن الشركة، التي تشغل 25 محطة عائمة وتنتج في المجمل 4100 ميجاوات، ”قد تورد الكهرباء عن طريق ميناءي غرب طرابلس (الخمس ومصراتة)“.

وأشارت إلى أن ”حكومة طرابلس (الوفاق) تستهدف شراء الكهرباء إلى أن تعود المحطات المحلية للعمل، وهو ما قد يستغرق ستة أشهر“، معتبرة أن ”الشركة قد تورد الكهرباء لفترة أطول“.

وتضخ محطات التوليد العائمة الكهرباء في شبكات الطاقة بعد رسوها.

وتقول الشركة إن المحطات قد تستخدم وقود الديزل أو الغاز الطبيعي من إنتاج ليبيا، وتمدها بألف ميغاوات من الكهرباء في الساعة.

ومطلع هذا الشهر، ذكر تقرير لوكالة رويترز للأنباء أن تركيا تستعد لجني الثمار الاقتصادية لتدخلها العسكري في ليبيا.

ونقلت عن شخصين ”مطلعين“ وقتها أن وفد أعمال تركيا يعتزم زيارة ليبيا؛ لتقييم كيف يمكن للشركات والبنوك التركية المساعدة في ”إعادة إعمار“ البلد الذي مزقته الحرب، وتأمين احتياجاته من الطاقة.