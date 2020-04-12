العراق: قرار أوبك+ سيقلل المخزونات ويدعم أسعار النفط

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قال وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، الاثنين، إن اتفاق خفض إنتاج النفط سيساعد على تقليص المخزونات وتدعيم الأسعار. ورحب الوزير بنتائج اجتماع أوبك+، الذي توصل إلى التزام أعضاء المجموعة بخفض تاريخي في الإنتاج لدعم أسعار النفط، يصل إلى ما يقارب 10 ملايين برميل يوميا، يضاف إليها خفض من قبل دول منتجة خارج المجموعة أبرزها امريكا وكندا. وقالت المجموعة، المعروفة باسم أوبك+، إنها اتفقت على تقليص الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا في مايو/ أيار ويونيو / حزيران، وذلك بعد محادثات مطولة لأربعة أيام. وقالت أوبك+ إنها تريد من منتجين خارج المجموعة، مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والنرويج، خفض خمسة بالمئة أخرى.