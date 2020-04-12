ترحيب سعودي روسي أمريكي بنتائج اجتماع أوبك+

أبدى كل من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيسان الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، ارتياحهم إزاء نتائج اجتماع أوبك+.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" الإثنين، إنه جرى اتصال هاتفي مشترك بين الملك سلمان و الرئيس دونالد ترامب و الرئيس فلاديمير بوتين، تم خلاله استعراض الجهود المبذولة على ضوء اجتماع مجموعة أوبك + وأهمية التعاون المشترك بين الدول المنتجة للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة لدعم نمو الاقتصاد العالمي.

وأبدى الزعماء الثلاثة ارتياحهم إزاء نتائج اجتماع أوبك+، مشددين على ضرورة أن تواصل الدول المنتجة للنفط القيام بمسؤولياتها من أجل استقرار الأسواق ودعم الاقتصاد العالمي.

وفي مكالمة هاتفية منفصلة، رحب ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بخفض إنتاج النفط الذي أفرزه الاجتماع في خضم تداعيات تفشي فيروس كورونا.

واتفقت أوبك وحلفاء بقيادة روسيا، اليوم الأحد، على خفض غير مسبوق لإنتاج النفط، يعادل نحو عشرة بالمئة من المعروض العالمي، وذلك لدعم أسعار الخام في خضم جائحة فيروس كورونا، وقالت مصادر إن التخفيضات الفعلية قد تصل إلى 20 بالمئة.

وحطمت إجراءات كبح انتشار فيروس كورونا الطلب على الوقود ودفعت أسعار النفط للانخفاض، مما يضغط على ميزانيات منتجي الخام ويعصف بصناعة النفط الصخري الأمريكية، الأكثر انكشافا على مخاطر تدني الأسعار بسبب تكاليفها العالية.

وقالت المجموعة، المعروفة باسم أوبك+، إنها اتفقت على تقليص الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا في مايو/ أيار ويونيو / حزيران، وذلك بعد محادثات مطولة لأربعة أيام.

وقالت أوبك+ إنها تريد من منتجين خارج المجموعة، مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والنرويج، خفض خمسة بالمئة أخرى أو خمسة ملايين برميل يوميا.