”أوبك+“ تبرم اتفاقا لإنقاذ أسعار النفط

اتفقت منظمة أوبك ومنتجو النفط المتحالفون معها، في إطار ما يعرف بمجموعة ”أوبك+“، يوم الخميس على خفض الإنتاج 10 ملايين برميل يوميا في مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران، حسبما ذكرت المجموعة في بيان.

ويأتي هذا الاتفاق من أجل رفع الأسعار المنهارة جراء أزمة فيروس كورونا، وحرب الأسعار بين السعودية وروسيا.

وبحسب الاتفاق فإن التخفيضات ستتقلص بين يوليو/ تموز، وديسمبر/ كانون الأول، إلى 8 ملايين برميل يوميا، ثم يجري تخفيفها مجددا إلى 6 ملايين برميل يوميا بين يناير/ كانون الثاني 2021، وأبريل/ نيسان 2022.

وقالت ”أوبك+“ إنها ستعقد مؤتمرا آخر عن بعد، في العاشر من يونيو/ حزيران لتقييم السوق.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحث عصر الخميس في مكالمة هاتفية ثلاثية ضمت إليه كلا من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إمكانية التوصل إلى ”اتفاق نفطي“.

وقال دان سكافينو جونيور، أحد مستشاري الرئيس الأمريكي، إن القادة الثلاثة ”ناقشوا اتفاقا نفطيا“، من دون مزيد من التفاصيل.

وتراجع الطلب العالمي على النفط 30% تقريبا بما يوازي نحو 30 مليون برميل يوميا، إذ تتسبب أزمة كورونا في تباطؤ حاد للاقتصاد العالمي في وقت أغرقت فيه السعودية وروسيا الأسواق بإمدادات إضافية.