تاس: روسيا مستعدة لخفض إنتاج النفط بحوالي 1.6 مليون برميل يوميا

قالت وكالة تاس للأنباء، يوم الأربعاء، نقلا عن مسؤول بوزارة الطاقة لم تكشف عن هويته، إن روسيا مستعدة لخفض إنتاجها النفطي بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا، وذلك قبل يوم من مؤتمر لأكبر منتجي الخام في العالم.

وذكرت متحدثة باسم الوزارة أن روسيا مستعدة للمشاركة في اتفاق لخفض الإنتاج بين أكبر منتجي النفط الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك+، بما يتماشى مع حصتها في إنتاج الخام للدول التي يشملها الاتفاق.

ويبلغ إنتاج النفط الروسي حوالي 11.29 مليون برميل يوميًا.

وفشلت أوبك+ في آذار مارس في الموافقة على تمديد اتفاقها لخفض إنتاج النفط، وهو ما أدى إلى انهيار في أسعار الخام. وتضررت الأسعار أيضًا من انتشار فيروس كورونا المستجد، لتهبط الشهر الماضي إلى أدنى مستوياتها في 18 عامًا.