وزارة الطاقة الأمريكية تتوقع انخفاض إنتاجها من النفط بحوالي مليوني برميل يوميا

قالت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الثلاثاء؛ إن منتجي النفط في الولايات المتحدة من المتوقع أن يخفضوا الإنتاج بحوالي مليوني برميل يوميا، لأن هبوط أسعار الخام يرغم الشركات على تقليص العمليات.

ومعقبة على توقعات أوردها تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، قالت الوزارة ”القطاع الخاص والسوق الحرة يقودان تلك التخفيضات“.

وستناقش السعودية وروسيا ومنتجون آخرون يشكلون ما يعرف بمجموعة ”أوبك+“ سبل إعادة الاستقرار إلى أسواق النفط العالمية يوم الخميس، لكنهم سيوافقون فقط على تخفيضات عميقة في إنتاجهم من الخام إذا انضمت الولايات المتحدة إلى التخفيضات للمساعدة في دعم الأسعار التي تضررت بشدة من أزمة فيروس كورونا.

وقالت وزارة الطاقة أيضا؛ إن وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت سيشارك في اجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لوزراء الطاقة لدول مجموعة العشرين يوم الجمعة لبحث سبل استقرار أسواق النفط العالمية.