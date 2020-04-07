وزير النفط الإيراني: ”أوبك+“ يجب ألا تجتمع حتى يتم الاتفاق على أرقام للتخفيضات الإنتاجية‎

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، اليوم الثلاثاء، إنه يجب أن يكون هناك اتفاق على أرقام لتخفيضات إنتاج النفط قبل أي اجتماع مستقبلا بين أوبك وحلفائها من منتجي الخام، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة ”أوبك+“.

وكتب زنغنه في تغريدة على ”تويتر“: ”قبل أي اجتماع بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء في أوبك، يجب أن يكون هناك اتفاق على أرقام الإنتاج لأي دولة ستخفض الإنتاج“.

وأكد زنغنه أن ”الولايات المتحدة وكندا يجب أن تنضما إلى تخفيضات في إنتاج النفط“، مشيرا إلى أنه تحدث مع وزراء النفط في الجزائر وروسيا والكويت حول سبل استقرار السوق.