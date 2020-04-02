محمد بن سلمان يبحث مع ترامب هاتفيا أوضاع أسواق الطاقة في العالم

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوضاع أسواق الطاقة في العالم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن ولي العهد ناقش هاتفيا مع ترامب عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه تحدث إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وإنه يتوقع أن تخفض السعودية وروسيا إنتاج النفط نحو عشرة ملايين برميل، حيث أبدى كلا البلدين استعداده لإبرام اتفاق.

وكتب ترامب: ”تحدثت للتو مع صديقي (ولي العهد) السعودي، الذي تحدث إلى الرئيس الروسي بوتين، وأتوقع وآمل أن يخفضا الإنتاج حوالي عشرة ملايين برميل، وربما أكثر بكثير، وهو ما إذا حدث سيكون شيئا عظيما لصناعة النفط والغاز!“