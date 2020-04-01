تقرير: قطاع النفط السعودي سيقفز بنسبة 13% خلال 2020

توقعت مؤسسة استثمار سعودية، أن يقفز قطاع النفط في المملكة بنسبة 13% العام الجاري، نتيجة قرار رفع الإنتاج إثر رفض روسيا التعاون مع منظمة ”أوبك“ لتثبيت السوق ودعم الأسعار التي تراجعت بشكل كبير في الأسابع الماضية.

وأشارت ”جدوى للاستثمار“ في تقرير لها، إلى ”أن متوسط إنتاج النفط في المملكة سيبلغ حوالي 11.3 مليون برميل يوميا العام الجاري، مقابل نحو 9.8 مليون برميل يوميا عام 2019 بزيادة 1.5 مليون برميل يوميا“.

ولفتت إلى قرار المملكة ”رفع الإمدادات للسوق العالمي إلى نحو 12.3 مليون برميل يوميا ابتداء من الشهر الجاري“، مشيرة إلى تصريح لأرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم بأن ”الإمدادات تشمل إنتاج 12 مليون برميل يوميا و300 ألف برميل يوميا من مخزون الشركة البالغ حوالي 154 مليون برميل“.

وأظهر التقرير، أن القطاع الخاص بالمملكة سيحقق نموا حقيقيا بمقدار 1.8% العام الجاري، فيما سيبلغ النمو في القطاع غير النفطي الحكومي حوالي 1% ما سيرفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.3% مقابل 0.3% عام 2019.

وبالنسبة للناتج بالأسعار الجارية توقعت ”جدوى للاستثمار“ أن يتراجع إلى نحو 785 مليار دولار العام الجاري من 812 مليار دولار العام الماضي، ثم يقفز إلى 859 مليار دولار عام 2021 نتيجة الارتقاع المتوقع في أسعار النفط إلى 55 دولارا للبرميل من 44 دولارا العام الجاري.