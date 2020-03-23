وزير الطاقة الأمريكي: نبحث إقامة تحالف نفطي مع السعودية

كشف وزير الطاقة الأمريكي، اليوم الإثنين، أن إقامة تحالف نفطي بين الولايات المتحدة والسعودية هو أحد ”الأفكار العديدة“ التي يتداولها صنّاع السياسات الأمريكيون، لكن من غير المؤكد أن يتحول إلى مقترح رسمي.

وقال الوزير دان برويليت لقناة بلومبيرغ: ”لا أعرف ما الذي سَيُقدم بصورة رسمية… في إطار عملية السياسات العامة“، مضيفا أن قرارا لم يتخذ بشأن ”أي شيء من ذلك القبيل“.

وأبلغ برويليت بلومبيرغ أن إدارة ترامب ستشرع عند نقطة ما في جهد دبلوماسي بخصوص أسواق النفط، وقال إنه سيعمل على ذلك المسار بالتعاون مع وزير الخارجية مايك بومبيو ومسؤولين آخرين.

وتراجعت أسعار النفط أكثر من النصف في الأسبوعين الأخيرين، مع شن السعودية وروسيا حرب أسعار، في الوقت الذي تعصف فيه جائحة فيروس كورونا بالطلب.

والخام الأمريكي متداول بنحو 22 دولارا للبرميل اليوم، بعد أن هوى 29 % الأسبوع الماضي في أشد تراجعاته منذ اندلاع حرب الخليج بين الولايات المتحدة والعراق في 1991.

ونقلت رويترز عن مصدر مطلع على النقاشات الجارية داخل وزارة الطاقة قوله: إن أولئك المسؤولين منخرطون عن كثب في محادثات بين الوزارة والبيت الأبيض بخصوص سبل إشاعة الاستقرار في أسواق الطاقة.

وترسل إدارة ترامب قريبا ممثل طاقة خاصا إلى السعودية من وزارة الطاقة الأمريكية، حيث سيقضي أشهرا على الأقل هناك لتطوير المحادثات بين البلدين.

وباعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم، قادت السعودية لفترة طويلة جهود أوبك لتحقيق استقرار أسعار الخام.