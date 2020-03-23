تدهور جديد في أسعار خام برنت

واصلت أسعار خام برنت التراجع اليوم الاثنين، مع اتخاذ الحكومات المزيد من الإجراءات لاحتواء تفشي فيروس كورونا عالميا ما يقلص توقعات الطلب على النفط وينذر بانكماش اقتصادي عالمي.

وبحلول الساعة 0328 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 65 سنتا بما يعادل 2.4 % إلى 26.33 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا بما يعادل 1.3 % إلى 22.92 دولار للبرميل، لكنها انخفضت نقطتين مئويتين أكثر مقارنة بخام برنت هذا العام.

وتنخفض أسعار النفط منذ أربعة أسابيع على التوالي وتراجعت نحو 60 % منذ بدء العام. وتضررت أيضا أسعار كل شيء من الفحم إلى النحاس.

واضطرت السوق لمواجهة صدمة مزدوجة من تراجع الطلب بسبب وباء كورونا وحرب غير متوقعة على أسعار النفط اندلعت هذا الشهر بين روسيا والسعودية المنتجتين للخام.

وقال جيوفاني سيريو رئيس الأبحاث في فيتول، أكبر شركة لتجارة النفط في العالم، إنه من المتوقع تراجع الطلب بأكثر من عشرة ملايين برميل يوميا أي نحو 10 % من الاستهلاك العالمي اليومي للخام.