ترامب يلوم معركة النفط و“الأخبار الكاذبة“ في تراجع الأسهم الأمريكية

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللوم على معركة حصص سوق النفط الدائرة بين السعودية وروسيا وعلى ”أخبار كاذبة“ لم يحددها في التراجع المطرد لأسعار الأسهم الأمريكية اليوم الإثنين، وسط انخفاض في الطلب على الخام بسبب فيروس كورونا.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات؛ إن تهاوي أسعار النفط سيعود بالنفع على الأمريكيين، وقال ”جيد للمستهلك، أسعار البنزين تنزل!“

وفي إشارته إلى ”الأخبار الكاذبة“، بدا أن ترامب يعني التغطية الإعلامية لفيروس كورونا. حيث أحدث انتشار الفيروس في أنحاء العالم – وتصاعد عدد وفيات كوفيد-19، المرض الذي يسببه – هزة في الأسواق العالمية.

ولطالما أشار ترامب على مدار رئاسته إلى ارتفاع أسعار الأسهم وصعود مؤشرات السوق إلى مستويات قياسية كعلامة على قوة الاقتصاد الأمريكي، ويخوض ترامب الانتخابات للفوز بفترة رئاسة ثانية في نوفمبر تشرين الثاني.

وتراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية سبعة بالمئة اليوم، وهوى المؤشر داو جونز الصناعي ألفي نقطة بعد انحدار أسعار النفط بما يصل إلى 22 بالمئة.

وكتب ترامب في تغريدة ”السعودية وروسيا تتعاركان على سعر النفط وتدفقاته. ذاك، والأخبار الكاذبة، هما السبب في تراجع السوق.“

وفي تغريدة منفصلة، هون من أثر فيروس كورونا، مقارنا عدد وفيات الأمريكيين بسببه بالعدد الأكبر لوفيات الإنفلونزا الموسمية.

وقال: ”لا إغلاق لأي شيء، الحياة والاقتصاد يمضيان.. أعملوا التفكير في ذلك!“