الجزائر تشرع في تصدير البنزين بدءا من العام المقبل ‎

كشف مسؤول نفطي جزائري، يوم الاثنين، شروع بلاده في تصدير البنزين اعتبارا من العام 2021، بفعل مشاريع تحديث المصافي النفطية.

وقال المدير العام لمصفاة الجزائر، حسان بوخالفة: ”إن الجزائر التي أنتجت ما يقارب 2.7 مليون طن من البنزين سنة 2019، لجأت إلى استيراد هذه المادة من أجل تغطية حاجيات السوق المحلية التي تقارب 4 ملايين طن“.

ونقلت الإذاعة الجزائرية الرسمية عن بوخالفة، قوله إنه ”مع ارتفاع طاقات المصافي في شمال البلاد، التي تمت إعادة تأهيلها في السنوات الأخيرة؛ فإن الجزائر ستبلغ الاكتفاء الذاتي في سنة 2020 وستنتج فائضا بغية التصدير ابتداء من 2021“.

وذكر المسؤول الطاقوي الجزائري إن قدرات الإنتاج سترتفع أكثر مع دخول مصفاة حاسي مسعود سنة 2024، مع توقعات الشركة النفطية الحكومية ”سوناطراك“، بإنتاج حوالي 7 ملايين طن من البنزين سنة 2026، منها 2 مليون طن موجهة للأسواق الخارجية.

في سياق متصل، أبرز حسان بوخالفة استمرار حكومته في استيراد وقود الديزل إلى غاية 2023، استعدادا لتصديره سنة 2024 مع دخول مصفاة ”حاسي مسعود“ بصحراء الجزائر، حيز الخدمة.

وكشفت أرقام رسمية أن إنتاج الجزائر من وقود الديزل فاق 8.5 مليون طن سنة 2019، فيما بلغ استهلاكها أكثر من 10 ملايين طن، وسط توقعات بارتفاع الإنتاج بصفة ملحوظة إلى 12.5 مليون طن.