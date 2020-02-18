روسيا تعلق على عقوبات أمريكية ضد شركة تابعة لـ“روسنفت“

أدانت روسيا اليوم الثلاثاء، عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على شركة تابعة لعملاق النفط الروسي المملوك للدولة ”روسنفت“ بسبب فنزويلا، قائلة إنها ترقى إلى منافسة غير عادلة، ولن تردعها عن مواصلة العمل مع كراكاس.

جاء ذلك في تعقيب من وزارة الخارجية الروسية بعد أن شددت الولايات المتحدة القيود المالية على فنزويلا، بعد أن حظرت التعامل مع شركة تابعة لـ“روسنفت“، فيما تقول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها تقدم طوق نجاة لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن هذه الخطوة ستلحق مزيدا من الضرر في العلاقات السيئة بالفعل بين الولايات المتحدة وروسيا، وتقوض حرية التجارة العالمية.