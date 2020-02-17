استقرار أسعار النفط في ظل المخاوف حيال الطلب بسبب ”كورونا“

بقيت أسعار النفط اليوم الاثنين، بدون أي تغيير يذكر، حيث أبطلت المخاوف من تراجع الطلب على الوقود جراء التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس ”كورونا“ في الصين أثر التوقعات لخفض الإمدادات من كبار المنتجين بما سيفضي إلى شح معروض الخام.

وكان خام برنت بحلول الساعة 05:41 بتوقيت غرينتش، عند 57.27 دولار للبرميل، منخفضا 5 سنتات بعد صعوده 5.2% الأسبوع الماضي، في أكبر زيادة أسبوعية منذ أيلول/ سبتمبر 2019.

وارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 8 سنتات إلى 52.13 دولار للبرميل، بعد أن زاد 3.4% الأسبوع الماضي.

وأعلنت اليابان، رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم، انكماشا اقتصاديا بلغ 6.3% للفترة من تشرين الأول/ أكتوبر إلى كانون الثاني/ ديسمبر، وثمة توقعات لمزيد من الانكماش في ربع السنة بين كانون الثاني/ يناير، وآذار/مارس بسبب المرض.

وحذرت سنغافورة، التي يعد اقتصادها المعتمد على التجارة مقياسا لأداء المنطقة، من ركود محتمل في الربع الحالي بسبب تفشي الفيروس.

وقال جيفري هالي، محلل السوق لدى أواندا في سنغافورة، إن ”النفط مازال منكشفا انكشافا بالغا على فائض المعروض والتباطؤ الاقتصادي الناتج عن الفيروس التاجي في الصين وأجزاء أخرى من آسيا“.