 مصر تتفق مع 5 شركات للتنقيب عن النفط والغاز غرب البحر المتوسط – إرم نيوز‬‎

مصر تتفق مع 5 شركات للتنقيب عن النفط والغاز غرب البحر المتوسط

مصر تتفق مع 5 شركات للتنقيب عن النفط والغاز غرب البحر المتوسط

المصدر: رويترز

أعلن وزير البترول المصري طارق الملا اليوم السبت أن بلاده اتفقت مبدئيا مع خمس شركات عالمية للتنقيب عن النفط والغاز غرب البحر المتوسط بالمياه العميقة في سبع مناطق.

وقال الملا في تصريحات لتلفزيون ”سكاي نيوز عربية“، إن الشركات ستبدأ عمليات البحث الاستكشافي بغرب المتوسط مطلع عام 2021  وإن هذه ستكون المرة الأولى للعمل بهذه المنطقة.

وفتح اكتشاف شركة ”إيني“ الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، الذي يحوي احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعب من الغاز، شهية الحكومة لطرح مزايدات جديدة، وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول من أجل التنقيب عن الغاز والنفط دون نزاعات.

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