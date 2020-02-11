فنزويلا تساند توصية أوبك+ لخفض إضافي لإنتاج النفط

قالت وزارة النفط وشركة النفط المملوكة للدولة في فنزويلا في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، إن البلد الواقع في أمريكا الجنوبية يساند توصية اللجنة الفنية المشتركة لتحالف أوبك+ لخفض إضافي قدره 600 ألف برميل يوميًا في إنتاج الخام.

واقترحت لجنة تقدم المشورة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحليفاتها من الدول، وفي مقدمتها روسيا، الخفض الإنتاجي مع تضرر أسعار النفط من مخاوف بشأن الطلب في أعقاب تفشي فيروس كورونا في الصين.

وقال البيان:“بهذا الدعم للتعديل الإضافي للإنتاج، تؤكد فنزويلا مجددًا سياستها لتحقيق الاستقرار في السوق الدولية“.

ولم تفصح روسيا حتى الآن عما إذا كانت تؤيد الاقتراح الذي أصاب بعض أعضاء أوبك بإحباط.