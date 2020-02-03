 الإمارات .. اكتشاف حقل غاز جديد باحتياطيات 80 تريليون قدم – إرم نيوز‬‎

الإمارات .. اكتشاف حقل غاز جديد باحتياطيات 80 تريليون قدم

الإمارات .. اكتشاف حقل غاز جديد باحتياطيات 80 تريليون قدم

المصدر: رويترز

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الاثنين، عن اكتشاف حقل غاز جديد بين إماراتي أبوظبي ودبي، باحتياطات تبلغ 80 تريليون قدم مكعب.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي في تغريدة على تويتر إن شركتي ”بترول أبوظبي الوطنية“ (أدنوك) و“هيئة دبي للتجهيزات“ (دوساب) ستتوليان تطوير حقل الغاز .

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
أدنوك
الإمارات
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
تاغ
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث