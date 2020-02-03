الإمارات .. اكتشاف حقل غاز جديد باحتياطيات 80 تريليون قدم

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الاثنين، عن اكتشاف حقل غاز جديد بين إماراتي أبوظبي ودبي، باحتياطات تبلغ 80 تريليون قدم مكعب.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي في تغريدة على تويتر إن شركتي ”بترول أبوظبي الوطنية“ (أدنوك) و“هيئة دبي للتجهيزات“ (دوساب) ستتوليان تطوير حقل الغاز .
شهدت مع أخي محمد بن زايد توقيع اتفاقية بين شركتي أدنوك ودوساب لتطوير أحد أكبر حقول الغاز المكتشفة بين إمارتي أبوظبي ودبي باحتياطات تبلغ ٨٠ تريليون قدم مكعب (مشروع جبل علي)…
ستبقى أرضنا مبروكة..ومعطاءة بالخير ..وستبقى دولتنا تعمل لتعيش أجيالها القادمة أكرم حياة .. pic.twitter.com/Hs2LhT87vb
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 3, 2020