الإمارات .. اكتشاف حقل غاز جديد باحتياطيات 80 تريليون قدم

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أعلنت دولة الإمارات، اليوم الاثنين، عن اكتشاف حقل غاز جديد بين إماراتي أبوظبي ودبي، باحتياطات تبلغ 80 تريليون قدم مكعب. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي في تغريدة على تويتر إن شركتي ”بترول أبوظبي الوطنية“ (أدنوك) و“هيئة دبي للتجهيزات“ (دوساب) ستتوليان تطوير حقل الغاز . شهدت مع أخي…