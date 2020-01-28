الإمارات تعلن جاهزية تشغيل محطة الطاقة النووية

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، اليوم الثلاثاء، عن نتائج تقييم الجاهزية التشغيلية للمفاعل الأول في محطة الطاقة النووية براكة، والتي أجراها فريق دولي من خبراء الطاقة النووية في مركز أتلانتا التابع للرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية والتي أكدت جاهزية المحطة لبدء المرحلة التشغيلية.

وستبدأ محطة الطاقة النووية براكة عملية تحميل أولى حزم الوقود النووي خلال الأشهر المقبلة، حسب وكالة أنباء الإمارات.

وعمل فريق التقييم على اختبار عدد من الوظائف التخصصية والتي تعد أساسية لبدء التشغيل الآمن للمحطة وتشمل أداء مشغلي المفاعلات والعمليات والصيانة وصولا إلى إدارة العمل والجاهزية لحالات الطوارئ.

وتأتي عملية التقييم بعد سلسلة من الاختبارات التي قامت بها بضع جهات رقابية محلية ودولية خلال الأعوام الماضية والتي تكللت باستيفاء المفاعل الأول في براكة لشروط التشغيل الآمن.

وقال المهندس محمد ابراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: ”يعد نجاح المحطة النووية الأولى في براكة في اجتياز تقييم الرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية إنجازا كبيرا بالنسبة للبرنامج النووي السلمي الإماراتي إذ إنه يمثل اعترافا دوليا بالتزام المحطة وفريق العمل والعمليات التشغيلية بالمعايير العالمية، كما يمثل اعترافا بأن محطات براكة للطاقة النووية السلمية تستوفي الالتزامات التي تعهدت بها الدولة في عام 2008 حول الشفافية التشغيلية الكاملة والسعي لتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة والأمان“.

وستكون براكة أول محطة نووية إماراتية والأكبر عالميا عند اكتمالها، إذ من المقرر أن تضم أربعة مفاعلات بطاقة 5600 ميجاوات.