وزير الطاقة السعودي: واثقون من قدرة الصين في القضاء على كورونا

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان الاثنين، إنه واثق من قدرة الحكومة الصينية والمجتمع الدولي على القضاء تماما على فيروس كورونا واحتواء انتشاره.

وأضاف إنه يتابع عن كثب التطورات في سوق النفط العالمية الناجمة عن ”التوقعات المتشائمة“ بشان تأثير فيروس كورونا، مشيرا إلى أن التبعات الحالية على الأسواق العالمية تشمل تحريك ”عوامل نفسية“ النفط بشكل أساس والتوقعات السلبية للمشاركين في السوق على الرغم من التأثير المحدود على الطلب العالمي للنفط.

وأكد بن سلمان أن السعودية ومنتجي أوبك+الآخرين لديهم القدرة والمرونة اللازمة للرد على أي تطورات من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لدعم استقرار سوق النفط إذا لزم الأمر.