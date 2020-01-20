”أدنوك“ الإماراتية و“ايني“ الإيطالية توقعان اتفاقية في مجال تكنولوجيا التقاط الكربون

المصدر: أ ف ب

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية “ أدنوك ”، اليوم الإثنين، اتفاقية إطارية مع شركة “ إيني“ الإيطالية للطاقة، لاستكشاف فرص التعاون في مجال تكنولوجيا التقاط ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه.

ووقع الاتفاقية سلطان بن أحمد الجابر وزير الدولة والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية، وكلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة ”إيني“.

وتجمع الاتفاقية بين اثنين من أكبر منتجي الطاقة في العالم، وتتيح لهما التعاون والعمل معا للاستفادة من الكفاءات ذات المستوى العالمي والتقنيات الحديثة المتوفرة لديهما، بحسب بيان إماراتي.

وتأتي الاتفاقية في أعقاب إعلان أدنوك عن أهدافها الشاملة في مجال الاستدامة مؤخرا، والتي تشمل خططها لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 25% بحلول عام 2030.

ووفقا للاتفاقية، تعمل أدنوك و“إيني“ معا على ”استكشاف فرص التعاون في مجال سير العمليات الجيوكيميائية والجيوميكانيكية المتعلقة ببرنامج التقاط ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه، وكذلك في عمليات التحليل ورسم نماذج متطورة للتشققات التي تحدث بفعل الحرارة في مكامن النفط والغاز“.

واتفق الشريكان أيضا على ”تقييم فرص استراتيجية إضافية للتعاون في مجال البحث والتطوير؛ لتحسين الأداء ورفع الكفاءة وتحقيق قيمة أكبر لكلتا الشركتين“.