أرامكو السعودية ستنقل نفتا إيطالية إلى آسيا وتفوز بعطاء من ميلاتسو‎

قالت مصادر بالقطاع، اليوم الخميس، إن ”أرامكو“ لتجارة المنتجات البترولية السعودية، أبرمت للمرة الأولى عطاء للإمدادات الطويلة الأجل مع إيطاليا وتستعد لنقل بعض تلك الإمدادات إلى آسيا.

واستنادا إلى رفينيتيف وبيانات وسطاء شحن، حجزت ”أرامكو“ لتجارة المنتجات البترولية بشكل مؤقت السفينة ”بي.دبليو ديسبينا“ لتحميل 80 ألف طن نفتا من ”ميلاتسو“ في الرابع عشر من يناير سيتم تفريغها بميناء في اليابان.

وأضافت المصادر بالقطاع أن ”أرامكو“ للتجارة دفعت على الأرجح علاوات في نطاق بين 20 و30 دولارا إلى الأسعار المعروضة للبحر المتوسط على أساس تسليم ظهر السفينة ”فوب“ للإمدادات لكن هذا لا يمكن تأكيده إذ أن شركة التجارة الشرق أوسطية لا تعلق في المعتاد على صفقاتها.