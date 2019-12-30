العراق.. استئناف الإنتاج في حقل الناصرية النفطي بعد توقف مؤقت بسبب الاحتجاجات

أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الاثنين، استئناف العمل في حقل الناصرية جنوبي البلاد، بعد توقف مؤقت ليومين، بسبب الاحتجاجات الشعبية.

وذكر المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد: ”تم صباح اليوم، استئناف العمل بحقل الناصرية النفطي، بعد توقف بسبب قطع الطرق من قبل المتظاهرين المطالبين بالتعيين مع تعذر وصول العاملين للحقل“.

وأضاف جهاد، أنه ”تم إخلاء الطريق منذ يوم أمس وأصبحت الطرق سالكة أمام العاملين، واستؤنف العمل بالطاقة الاعتيادية“، حسب موقع ”السومرية“ المحلي.

لكن ”رويترز“ نقلت عن مصدرين بقطاع النفط العراقي أن استعادة الإنتاج بالكامل ستستغرق ما يصل إلى يومين.

ويوم السبت، توقف الحقل إثر محاصرته من قبل محتجين غاضبين، طالبوا بتعيينات ضمن الكوادر العاملة، وهو ما اعتذرت عنه وزارة النفط العراقية.

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق منشأة نفطية في العراق، منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأعلنت شركة نفط ذي قار، أمس الأحد، عن خسارة العراق 100 ألف برميل نفطي من إنتاجه بسبب غلق أكبر حقل في المحافظة.