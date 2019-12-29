مصر تعلن نتيجة أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز في البحر الأحمر

أعلن المهندس طارق الملا، وزیر البترول والثروة المعدنية المصري، نتیجة أول مزایدة عالمیة للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر، والتي طرحتها شركة جنوب الوادي المصریة القابضة في مارس الماضي، حیث فازت شركة شیفرون الأمریكیة بالقطاع رقم ( ١) بالمزایدة.

وبحسب بيان البترول، فازت شركة شل الهولندیة بالقطاع رقم (٣)، كما فاز تحالف شركتي شل ومبادلة الإماراتیة بالقطاع رقم (٤)، بإجمالي مساحة بحث حوالي 10 آلاف كیلومتر مربع وبحجم استثمارات حدها الأدنى 326 ملیون دولار ترتفع إلى عدة ملیارات في مراحل التنمیة في حالة تحقیق الاكتشافات.

وأكد الملا أن بدء مصر لأول مرة في عملیات استغلال الثروات البترولیة في میاهها الاقتصادیة بالبحر الأحمر یأتي نتیجة توافر إرادة سیاسیة قویة ودعم كامل من الرئیس عبدالفتاح السیسي في هذا الاتجاه، والذي تجسد في توقیع اتفاق ترسیم الحدود البحریة مع المملكة العربیة السعودیة، بما أتاح لقطاع البترول طرح أول مزایدة عالمیة في منطقة البحر الأحمر.

وأوضح الوزیر أن فوز شركات تعد من كبرى الشركات العالمیة في مجال البترول یشكل مؤشرا إیجابیا ومهما على مناخ الاستثمار الجاذب في مصر، خاصة أن تلك الشركات تمتلك أحدث التقنیات العالمیة والخبرات المتراكمة للعمل في المناطق البكر مثل البحر الأحمر، والتي بها العدید من التحدیات مثل عمق المیاه وضخامة حجم الاستثمارات اللازمة للبحث والاستكشاف والتنمیة في المراحل التالیة وعدم توافر تسهیلات الإنتاج.

وأشار الملا إلى أن حرص شركة شيفرون – وهي من كبرى الشركات العالمية التي تمتلك خبرات متقدمة وفوزها بمنطقة – يعد مؤشرا جيدا، بالإضافة إلى فوز شركة شل بمنطقتین، ما یؤكد استمرارها في التوسع في حجم استثماراتها بقطاع البترول، ویسهم في زیادة فرص نجاحها، خاصة أنها من الشركات العالمیة المصنفة للعمل في المیاه العمیقة.

وبين الملا أن هذه النتائج بالنسبة للمزایدة الأولى بمنطقة البحر الأحمر تعد إیجابیة في هذه المرحلة، وأنها ستشهد إقبالا أكبر من الشركات العالمیة بعد التوصل إلى هذه النتائج الإیجابیة.