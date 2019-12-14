أزمة بين إيران وكوريا الجنوبية حول 6 مليارات دولار

تشهد العلاقات الإيرانية مع كوريا الجنوبية فصلًا من التوتر السياسي على خلفية مبلغ 6 مليارات دولار، مستحقات نفط إيراني لم تُسدّدها سيول، بسبب التزامها بإجراءات المقاطعة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية، اليوم السبت، عن وكالة شوزون إيلبو الإخبارية، أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت سفير كوريا الجنوبية وطلبت منه تسديد مبلغ 7 تريليونات وون (6 مليارات دولار) مستحقة مقابل نفط خام كانت بلاده استوردته من إيران.

وأشار التقرير إلى أن كوريا الجنوبية أودعت المبلغ في اثنين من بنوكها، لكنه لم يُحوّل حتى الآن للبنك المركزي الإيراني؛ بسبب المقاطعة التي فرضتها واشنطن على العديد من المؤسسات الإيرانية ومنها البنك المركزي.

وكانت كوريا الجنوبية أرسلت بعثة حكومية لطهران الشهر الماضي نقلت استعدادها للتعاون مع الإدارة الأمريكية من أجل ضمان تسديد هذه المستحقات لإيران، وهو ما عاودت طهران تذكير السفير الكوري الجنوبي به وبسرعة التنفيذ.