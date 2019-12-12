القيمة السوقية لأرامكو السعودية تلامس هدف الأمير محمد بن سلمان

أظهرت بيانات رفينيتيف أن سهم أرامكو السعودية قفز10% عند فتح السوق اليوم الخميس إلى 38.7 ريال، مما ينطوي على قيمة سوقية عند تريليوني دولار، وهو الهدف الذي سعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى بلوغه.

وجرى تداول أسهم شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة عند نحو 37 ريالاً بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، بارتفاع نسبته 5.5 % عن إغلاق أمس الأربعاء.

وارتفعت أسهم عملاق النفط المملوك للدولة بالحد الأقصى المسموح به البالغ 10% فوق سعر الطرح العام الأولي في باكورة تداولاتها ببورصة الرياض أمس الأربعاء، لتغلق عند 35.2 ريال مما منح الشركة قيمة سوقية عند نحو 1.88 تريليون دولار، قرب القيمة البالغة تريليوني دولار.