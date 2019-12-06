اتفاق بين أوبك وحلفائها على خفض إضافي لإنتاج النفط

اتفق منتجو النفط بقيادة السعودية وروسيا، يوم الخميس، على خفض إضافي للإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميًا في الربع الأول من عام 2020، لكنهم لم يتعهدوا باتخاذ إجراء بعد مارس/ آذار.

وتضخ الدول المعنية ما يزيد عن 40% من النفط العالمي ويصل إجمالي حجم التخفيضات الجديدة إلى 1.7 مليون برميل يوميًا أو 1.7% من الإنتاج العالمي.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن لجنة من وزراء الطاقة تمثل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين غير الأعضاء بالمنظمة بقيادة روسيا أوصت بخفض أكبر يوم الخميس.

ولا يزال يتعين التصديق على تفاصيل الاتفاق وكيفية توزيع الخفض بين المنتجين خلال اجتماع في فيينا لأوبك وللدول غير الأعضاء يعقد يوم الجمعة.

وقال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل إنه تم التوصل إلى اتفاق، لكنه أحجم عن إعطاء أي تفاصيل.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن أوبك لا يمكنها القول إنها توصلت إلى اتفاق قبل أن تجتمع مع المنتجين غير الأعضاء في المنظمة يوم الجمعة.