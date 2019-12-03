تركيا تخطط لاستثمار 10 مليارات دولار في مصفاة للبتروكيماويات

يخطط صندوق الثروة التركي لاستثمار نحو 10 مليارات دولار في بناء مصفاة للبتروكيماويات في جنوب تركيا، في خطوة تهدف إلى تقليص العجز التجاري للبلاد، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية، الثلاثاء.

وأمس الإثنين، أظهرت بيانات أن العجز التجاري لتركيا زاد لأكثر من 3 أمثال مستواه في العام الماضي، ليبلغ 2.15 مليار دولار في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وارتفاع الصادرات والواردات على أساس سنوي.

وأسس صندوق الثروة التركي بقيمة 50 مليار دولار في عام 2016؛ بهدف تطوير وتعظيم قيمة الأصول الاستراتيجية لتركيا وتدبير موارد للاستثمار.

وفي العام الماضي، عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه رئيسًا لمجلس إدارة الصندوق وأجرى تغييرًا شاملًا في مجلس إدارته.

وقالت الوكالة، نقلًا عن معلومات حصلت عليها من صندوق الثروة التركي: إن الصندوق سيستثمر نحو 10 مليارات دولار في بناء مصفاة ومجمع للبتروكيماويات في إقليم أضنة الجنوبي، مضيفة أن أعمال الإنشاءات ستبدأ في عام 2021.

وأشارت إلى أن المشروع سيخلق 10 آلاف فرصة عمل خلال فترة البناء، و5 آلاف أخرى عند تشغيل المجمع، ويسهم في تقليص العجز التجاري بنحو 1.5 مليار دولار سنويًا.