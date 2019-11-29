”مبادلة“ الإماراتية تخطط لشراء أقدم مصافي البرازيل النفطية

قالت أربعة مصادر مطلعة، إن شركة النفط الوطنية البرازيلية ”بتروبراس“ اختارت أربع مجموعات للجولة الثانية من عملية تقديم عروض شراء أربع مصافي تكرير مطروحة للبيع، من بينها شركة مبادلة الإماراتية التي تخطط لشراء أقدم مصافي البرازيل.

وأشارت المصادر إلى أن الاختيار وقع على ”سينوبك“ وشركة مبادلة للاستثمار الإماراتية و“أولترابار“ و“رايزن“ البرازيليتين للانتقال إلى المرحلة التالية.

وكانت ”بتروبراس“ تلقت عروضًا غير ملزمة في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني للشريحة الأولى من المصافي التي تعتزم بيعها.

واختارت الشركة المجموعات للانتقال إلى المرحلة الثانية الأسبوع الماضي، وفق المصادر التي طلبت عدم نشر أسمائها لأن التفاصيل سرية.

وقال اثنان من المصادر؛ إن من المتوقع تسليم العروض الملزمة بحلول منتصف يناير/ كانون الثاني.

وشريحة المصافي الأولى هي الأضخم، إذ تبلغ طاقتها الإجمالية 961 ألف برميل يوميًا، بما يعادل 40% من إجمالي الطاقة التكريرية للبرازيل.

وأحجمت أولترابار ورايزن ومبادلة عن التعليق. ولم تعلق بتروبراس ولا سينوبك حتى الآن.

وبحسب المصادر، قد تقدم أولترابار ورايزن عروضًا لمصفاتي المنطقة الجنوبية، ريفاب وريبار، ولمصفاة رنيست في ولاية بيرنامبوكو بجنوب شرق البلاد.

وقالوا إن ”سينوبك“ ومبادلة تخططان لتقديم عرض لشراء ”رلام“، أقدم مصافي البرازيل، والواقعة في ولاية باهيا بالجنوب الغربي.

وستحتاج ”رلام“ لتجديدات كبيرة، وتبدي ”سينوبك“ اهتمامًا بتشكيل ”كونسورتيوم“ مع شركة إنشاءات صينية.

ومن المتوقع أن تصوغ ”مبادلة“ صفقة تشمل ”ثيبسا“ الإسبانية، التي تعد مبادلة من مستثمريها مع مجموعة ”كارلايل“، حسبما قاله مصدران.

ووفقًا للقواعد التي وضعها جهاز مكافحة الاحتكار البرازيلي، لا يحق لأصحاب العروض شراء أكثر من مصفاة في المنطقة الواحدة.