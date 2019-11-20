 النفط يواصل خسائره متأثرًا بالتوترات التجارية بين واشنطن وبكين‎ – إرم نيوز‬‎

النفط يواصل خسائره متأثرًا بالتوترات التجارية بين واشنطن وبكين‎

النفط يواصل خسائره متأثرًا بالتوترات التجارية بين واشنطن وبكين‎

المصدر: الأناضول

واصلت عقود النفط الآجلة خسائرها في الأسواق العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بالتوترات التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع حكومي، مساء الثلاثاء: ”إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع الصين، فسأقوم فقط برفع الرسوم الجمركية“، دون مزيد من التفاصيل.

وبحلول الساعة الـ(07:16 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير/ كانون الثاني بنسبة 0.21% أو 13 سنتًا إلى 60.78 دولار للبرميل.

كما تراجعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يناير/ كانون الثاني بنسبة 0.07% أو 0.04 سنت إلى 55.31 دولار للبرميل.

كذلك، أوردت البيانات الأسبوعية لمعهد البترول الأمريكي، الثلاثاء، أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، زادت بواقع 6 ملايين برميل في الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ الـ 15 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

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