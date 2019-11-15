 البترول الوطنية الكويتية تعلن عدم تأثرها بحريق محدود في مصفاة – إرم نيوز‬‎

البترول الوطنية الكويتية تعلن عدم تأثرها بحريق محدود في مصفاة

البترول الوطنية الكويتية تعلن عدم تأثرها بحريق محدود في مصفاة

المصدر: رويترز

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، اليوم الجمعة، السيطرة على حريق محدود شب مساء أمس الخميس، بوحدة في مصفاة ميناء عبد الله، لم يؤثر على العمليات.

وأضافت الشركة، في تغريدة أن الوحدة كانت تخضع لعملية صيانة.

وتابعت: ”نجح فريق الإطفاء التابع للشركة في إطفاء الحريق بزمن قياسي ودون وقوع أي خسائر، واستمرت عمليات الإنتاج وفق برنامجها المعتاد، حيث أن الوحدة كانت تحت أعمال الصيانة والتطوير“.

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