سلطنة عمان تخصص استثمارات لقطاع النفط والغاز بنحو 10 إلى 15 مليار دولار

أعلن محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز في سلطنة عمان، اليوم الإثنين، أن بلاده خصصت استثمارات لقطاع النفط والغاز ما بين عشرة مليارات إلى 15 مليار دولار على مدار السنوات الثلاث القادمة.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات ”وام“ عن الرمحي قوله: إن ”الاستثمارات تتركز معظمها في صناعات البتروكيماويات، إضافة إلى وجود العديد من الاستثمارات للشركات الأجنبية في قطاع الطاقة“.

وأكد الرمحي، الذي يحضر مؤتمرًا للطاقة في أبوظبي، على ”التزام سلطنة عمان باتفاقية (أوبك+)“. قائلًا: إن ”سعرًا لبرميل النفط عند 60 دولارًا يعد مناسبًا لسلطنة عمان وجيدًا لاقتصادها“.