”فورين بوليسي“ تتوقع وصول إيرادات اكتتاب ”أرامكو“ إلى 115 مليار دولار

توقعت مجلة ”فورين بوليسي“ الأميركية أن تحقق ”أرامكو السعودية“ أكبر شركة نفط في العالم، إيرادات تتراوح بين 24 مليار و115 مليار دولار من بيع بعض أسهمها.

وأشارت المجلة إلى التقييمات المختلفة التي قدمتها بعض المؤسسات المالية العالمية لـ“أرامكو“، ومنها بنك ”أوف أميركا“ الذي قدر التقييم بنحو 1.2 ترليون دولار، ومؤسسة ”جولدمان ساكس“ الأميركية التي حددته بحوالي 2.3 ترليون دولار كأقصى حد، فيما قدرت أرامكو نفسها التقييم بما بين 1.7 ترليون وترليوني دولار.

لكنّ المجلة رأت في تقرير نشرته الخميس أن ”مجرد إعطاء تقديرات من قبل بنوك عالمية بأكثر من ترليون دولار لأسهم شركة يعتبر نطاقًا لم يسبق له مثيل في تاريخ الأسواق المالية“.

وألمح التقرير إلى تقديرات مسؤولي الشركة ببيع أسهم بنسبة تتراوح بين 2 و5%، وهو ما يعني أنه في حال باعت الشركة 2% من أسهمها فإنها ستجني نحو 24 مليار دولار بتقديرات بنك أوف أميركا، وفي حال كان الطلب قويًا وباعت الشركة 5% فإن الإيرادات ستصل إلى 115 مليار دولار بتقييم جولدمان ساش.

وفي حال سارت عملية الطرح على ما يرام وحققت ”أرامكو“ إيرادات ما بين 24-115 مليار دولار، فإن هذا المبلغ يعتبر ثروة كبيرة ويشكل أهمية كبيرة للسعودية لتمويل مشاريع تنموية ضخمة في إطار رؤية 2030 في الوقت الذي تعتبر فيه أسعار النفط ضعيفة.