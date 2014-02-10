العراق يوقف تصدير النفط للأردن

قالت مصادر رسمية أردنية إن العراق قرر وقف وارداته النفطية إلى الأردن، بعد إغلاق الحدود بين البلدين جراء الأوضاع الأمنية في مدينة الأنبار.

وأكدت المصادر أن الجانب العراقي سيعوض الأردن عن الكميات المنقطعة حال فتح الحدود بين البلدين، بعد أن أعلن العراق أن امدادته من النفط إلى الأردن شبه متوقفة لأسباب أمنية.

وفي تطور لاحق أعرب حزب "جبهة العمل الإسلامي" عن أسفه لما جاء في تصريحات وزير النفط العراقي بشأن وقف تصدير النفط العراقي بالشاحنات إلى الأردن بسبب تدهور الوضع الأمني في محافظة الأنبار.

ودعا الحكومة العراقية إلى إعادة النظر في سياستها إزاء الاحتجاجات التي تمارسها بعض المكونات العراقية على السياسات الرسمية، وأن الحوار الجاد على قاعدة المواطنة وصون الحقوق هو الكفيل بالحفاظ على وحدة العراق أرضا وشعبا وتحقيق الأمن الوطني.

وطالب الحزب الحكومة الأردنية بالعمل على تنويع مصادر الطاقة وفي مقدمتها المصادر الأردنية وألا تتخذ من وقف تصدير النفط العراقي والغاز المصري مبررا لرفع الأسعار.