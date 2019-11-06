وقف إنتاج الغاز في إحدى وحدات حقل بارس الجنوبي في إيران

أفادت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، اليوم الأربعاء، بتوقف إنتاج الغاز في الوحدة 16 في حقل بارس الجنوبي العملاق، بسبب تسرب الغاز.

وأضافت الوكالة أن ”الوحدة 16 من الحقل تعرضت لكسور وتسريبات للغاز في البحر منذ يوم أمس“.

ويعتبر حقل بارس الجنوبي من أهم وأكبر حقول الغاز في العالم.

وقال يحيى رشيدي نائب رئيس العمليات والدعم في شركة بارس للنفط والغاز اليوم: ”بدأ خط الأنابيب هذا في الانخفاض يناير الماضي، وبدأ على الفور في التخطيط لإصلاحه وقد انتهينا من إصلاحة في 15 اكتوبر الماضي“.

وأكد على أن ”الخط كان في الخدمة ومبرمجًا مع دبي في 27 من أكتوبر الماضي، لكنه مع الضغط العادي شهد اليوم الأربعاء تسربًا مرة أخرى بحدود حوالي كيلومترين من موقع الحادث السابق الذي تعرض له في يناير الماضي“.

وقال يحيى رشيدي إن ”سبب حادث التسرب سيتم تحديده بعد فحص أنابيب مياه البحر وبرنامج الإصلاح المحتمل لها“.

وأشار إلى أن ”عمليات الدعم قد قامت في شركة بارس للنفط والغاز بإرسال فرق الغوص إلى الموقع، وسيتم تحديد مقدار الضرر وسيتم تقديم خطة إصلاح“.