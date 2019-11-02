الإمارات تؤكد التزامها ”الكامل“ بخفض إنتاج النفط

المصدر: أ ف ب

أكد وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم السبت، أنّ التزام بلاده باتفاق خفض إنتاج النفط ”يفوق الـ100%“.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية عن الوزير قوله على هامش أعمال المؤتمر الوزاري الثامن للدول الأقل نموًا في أبوظبي: إنّ ”الإمارات تعد من أكثر الدول التزامًا بالاتفاق، وهو ما دأبت عليه في الاتفاقات السابقة كافة“.

وأشار الوزير الإماراتي إلى أنّ نسبة الإنتاج المحددة للدولة الخليجية حسب الاتفاق تقدر بـ3 ملايين و72 ألف برميل يوميًا.

ودعا المزروعي باقي الدول إلى الالتزام الكلي بخفض الإنتاج، لافتًا إلى أنّ نتائج الالتزام الخاصة بشهر أيلول/سبتمبر تفوق شهر آب/أغسطس.

وكانت الدول المنتجة للنفط من أوبك وخارجها اتفقت في بداية عام 2019 على خفض الإنتاج بمعدل 1,2 مليون برميل يوميًا.

وساعدت اتفاقات خفض الإنتاج على زيادة الأسعار، لكن الاتفاق الأخير بداية هذا العام لم يؤدِ إلى نتائجه المرجوة، بحيث واصلت الأسعار تراجعها على الرغم من الموافقة على تمديد خفض الإنتاج لـ9 أشهر إضافية، بدءًا من شهر حزيران/يونيو الماضي.