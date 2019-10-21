إيران تعلن دخول الناقلة ”سابيتي“ مياهها الإقليمية

أعلنت إيران مساء اليوم الإثنين وصول ناقلة النفط ”سابيتي“ إلى المياه الإيرانية، بعدما تعرضت لهجوم صاروخي في 11 من أكتوبر الجاري في البحر الأحمر وكانت تنقل 140 طنًا من النفط الخام.

وذكرت دائرة العلاقات العامة والشؤون الدولية لمؤسسة البترول الوطنية الإيرانية، أن ”ناقلة النفط سابيتي التي أصيبت بصاروخين قبل عشرة أيام في مياه البحر الأحمر، وصلت اليوم الإثنين إلى المياه الإقليمية الإيرانية“.

وأضاف في بيان أن ”الناقلة سوف ترسو خلال اليوم المقبلين في جزيرة خارك بمدينة بوشهر جنوب إيران المطلة على الخليج العربي بعد إجراء التحقيقات الفنية والأمنية وتفريغ الحمولة“.

وتابع البيان أن ”الناقلة سابيتي سوف تتحرك باتجاه مجمع حوض بناء السفن في بندر عباس جنوب البلاد، وستتولى شركة إيزو أيكو الإيرانية (الخاصة ببناء السفن والصناعة البحرية)، إصلاح الأضرار التي لحقت بها نتيجة الهجوم الصاروخي، تحت إشراف خبراء من شركة البترول الوطنية الإيرانية“.

ووتقول إيران إن ناقلة النفط ”سابيتي“ أصيبت بصاروخين في البحر الأحمر، على بعد 60 ميلًا من ميناء جدة السعودي، في أكتوبر الجاري، مما أدى إلى إتلاف جسم وخزان الناقلة.