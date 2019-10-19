السعودية تخفض أسعار البنزين.. وهذه الأسعار الجديدة

أعلنت شركة النفط الحكومية العملاقة (أرامكو)، عن تخفيض أسعار البنزين العادي والممتاز بدءاً من اليوم الأحد ولمدة ثلاثة شهور.

ويبلغ السعر الجديد للبنزين نوع ”95 أوكتين“ الممتاز 2.05 ريال للتر بدلاً من 2.18 ريال، وسيبلغ سعر بنزين نوع ”91 أوكتين“ العادي 1.50 ريال بدلاً من 1.53 ريال.

وعلى سبيل المثال، سيوفر مالك السيارة مقابل مئة لتر بنزين ”أوكتين 91″، مبلغ ثلاثة ريالات إضافية كان يدفعها وفق السعر القديم، ومبلغ 12 ريال فيما لو اختار نوع ”أوكتين 95“.

وأصبحت أسعار البنزين في السعودية غير ذات تأثير على مالكي السيارات مع تغيرها الطفيف كل ثلاثة أشهر، ارتفاعًا وانخفاضًا وفقًا لتغيرات أسعار تصدير المادة من المملكة إلى الأسواق العالمية.

فمنذ العام 2015، شهدت السعودية زيادتين كبيرتين في أسعار البنزين، ضمن خطط الرياض التي تستهدف تصحيح اقتصادها بشكل عام بعد عقود من اعتماد البلاد على مبيعات النفط بشكل رئيس، وبيع موارد الطاقة في الداخل بأسعار رخيصة.

ففي أواخر العام 2015، رفعت السعودية لأول مرة منذ عقود أسعار البنزين بنوعيه العادي والممتاز بنسبة وصلت حتى 66 %، بحيث زاد سعر البنزين العادي من 0.45 ريال للتر إلى 0.75 ريال للتر، وسعر البنزين الممتاز من 0.60 ريال للتر إلى 0.90 ريال للتر.

ومع بداية العام الماضي 2018، بدأت السعودية باعتماد تسعيرة جديدة وصلت بالنسبة للبنزين العادي “ 91 أوكتين“ إلى 1.37 ريال للتر، في حين بلغت بالنسبة لبنزين ”أوكتين 95“ الممتاز 2.04 ريال للتر.

وقوبلت تلك الزيادات حينها بردود فعل واسعة، إذ اعتاد مالكو السيارات في السعودية على شراء البنزين بسعر رخيص كان سببًا في اقتناء الكثير منهم لسيارات كبيرة الحجم وكثيرة الاستهلاك للبنزين، ولكون العلاقة وثيقة بينهم وبين السيارات وقيادتها.

وتزامنت تلك الزيادات مع إطلاق السعودية لبرنامج ”حساب المواطن“ الذي يمنح ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، مبالغ نقدية شهرية كتعويض عن تلك الزيادات التي شملت أيضًا باقي موارد الطاقة، بالإضافة لفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % على كثير من السلع والخدمات.

ويحصل نحو 12 مليون شخص شهريًا على دعم ”حساب المواطن“ الذي يبلغ في المتوسط 300 ريال للفرد المستقل وألف ريال للعائلات، فيما تصرف السعودية لموظفيها في القطاع العام والمتقاعدين منه، بدل غلاء معيشة شهريًا أيضًا، يتراوح بين ألف و 500 ريال كل شهر.