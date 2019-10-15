أدنوك الإماراتية تسعى لشراكة مع ”إيني وأو.إم.في“ لتوسعة طاقة التكرير

قال مسؤول تنفيذي بشركة بترول أبوظبي الوطنية ”أدنوك“، اليوم الثلاثاء، إن الشركة تريد الدخول في شراكة مع إيني الإيطالية وأو.إم.في النمساوية لزيادة طاقتها التكريرية إلى 1.5 مليون برميل يوميًا.

وتبلغ الطاقة التكريرية الإجمالية لأدنوك 922 ألف برميل يوميًا، بما في ذلك مصفاة بالقرب من مدينة أبوظبي سعتها 85 ألف برميل يوميًا.

وتخطط شركة الطاقة الحكومية لمضاعفة طاقتها التكريرية وزيادة إنتاج البتروكيماويات إلى ثلاثة أمثاله بحلول 2025، وتركز بشكل أكبر على توسعة أنشطة المصب لدخول أسواق نمو جديدة.

واتفقت إيني وأو.إم.في في يناير /كانون الثاني على دفع 5.8 مليار دولار معًا للاستحواذ على حصة في أنشطة أدنوك للتكرير، وإقامة نشاط تجارة جديد يملكه الشركاء الثلاثة. والشراكة مع إيني وأو.إم.في مقصورة على أنشطة التكرير الحالية.

وقال رضوان خليل شيخ، نائب رئيس استراتيجية المصب وتطوير الأعمال في أدنوك لرويترز: ”نحن شركاء مع أو.إم.في وإيني، ونرغب بوضوح في أن نتوسع معًا من أجل المصفاة الجديدة، وفي الوقت نفسه نحن ملتزمون بهذه التوسعة بحيث إذا لم نتمكن من التوافق معهم فقد نقرر المضي قدمًا بمفردنا“.

وأضاف أن أدنوك تخطط ”لتجميد“ مصفاتها بالقرب من مدينة أبوظبي.

وتابع، متحدثًا خلال منتدى الهند للطاقة الذي تنظمه آي.إتش.إس سيرا: ”جميع مصافينا في الرويس، ولدينا مصفاة واحدة في مدينة أبوظبي نفسها. نظرًا لقربها من مناطق حضرية فإننا نتطلع لتجميدها. لهذا سيصبح لدينا 1.5 مليون برميل يوميًا رغم التوسع“.

وأضاف أن أدنوك ستوسع مصفاتها الحالية في الرويس وستبني مصفاة جديدة هناك بطاقة 400 إلى 600 ألف برميل يوميًا، وستتم المرحلة الأولى للتوسع بحلول 2024.

وقال شيخ: إن مصفاة الرويس تعمل ”بطاقة جيدة“ وسيدعم تحديثها قدرتها على معالجة خامات أخرى من غير أدنوك.