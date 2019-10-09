النفط ينزل لليوم الثالث وسط توترات تجارية قد تحد من الطلب

نزلت أسعار النفط لثالث جلسة على التوالي، اليوم الأربعاء، مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين قبيل محادثات التجارة هذا الأسبوع، ما يزيد الضبابية حيال النمو‭‬‬ الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.

ومما كبح الأسعار أيضًا، بيانات أمريكية لقطاع النفط تظهر ارتفاعًا أكبر من المتوقع في المخزونات لدى أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا، أو 0.2 %، إلى 58.12 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتًا، أو 0.2 %، إلى 52.51 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن يلتقي مفاوضون من أكبر اقتصادين في العالم بواشنطن يومي الخميس والجمعة في أحدث مسعى للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء نزاع تجاري طال أمده وتسبب في إبطاء النمو الاقتصادي العالمي.

لكن التوترات بين البلدين زادت هذا الأسبوع بعد أن فرضت الولايات المتحدة قيودًا على إصدار تأشيرات السفر لمسؤولين صينيين بسبب اعتقال أو انتهاك حقوق أقليات مسلمة، فيما تصاعد الخلاف على خلفية تعليقات من أحد كبار مسؤولي رابطة دوري السلة الأمريكي تدعم الاحتجاجات في هونغ كونغ.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بواقع 4.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى 422 مليونًا.

وكان محللون قد توقعوا زيادة 1.4 مليون برميل بحسب ما أظهر استطلاع لرويترز.

ومن المقرر أن يصدر التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء.

وقالت الإدارة ذاتها أمس الثلاثاء إنه من المتوقع ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من الخام بواقع 1.27 مليون برميل يوميًا في 2019 ليصل إلى مستوى قياسي عند 12.26 مليون برميل يوميًا، ليتجاوز بفارق طفيف توقعات الإدارة السابقة بارتفاع قدره 1.25 مليون برميل يوميًا.