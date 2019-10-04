برنارد لوني الرئيس التنفيذي المقبل لـ“بي.بي“ البريطانية

قالت عملاق النفط البريطاني بي.بي، اليوم الجمعة، إن رئيس أنشطة المنبع برنارد لوني، سيحلقفقل محل بوب دادلي في منصب الرئيس التنفيذي حين يتقاعد الأخير العام القادم بعد أن قضى في منصبه نحو عشر سنوات.

وانضم لوني إلى بي.بي في 1991 كمهندس حفر، وتولى منصب رئيس أنشطة تنقيب وتطوير وإنتاج النفط والغاز للمجموعة على مستوى العالم في أبريل/ نيسان 2016.

وقالت بي.بي إن دادلي، الذي عُين رئيسًا تنفيذيًا في 2010 بعد كارثة ديب ووتر هواريزون في خليج المكسيك، سيغادر منصبه بعد الإعلان عن نتائج الشركة للعام بالكامل في الرابع من فبراير/ شباط من العام القادم.

وقاد دادلي الشركة ليعبر بها من حافة الإفلاس بعد أن تسببت في أكبر تسرب نفطي في تاريخ الولايات المتحدة واجتاز بها انهيار أسعار النفط.

وقال هلجه لوند رئيس مجلس إدارة بي.بي في بيان ”في الوقت الذي تحدد فيه الشركة مسارها عبر التحول في الطاقة فإن هذا الوقت المنطقي لحدوث تغيير“.