أسعار النفط تتعافى مدعومة بتراجع الإنتاج

تعافت أسعار النفط يوم الثلاثاء مدعومة بتقارير عن تراجع إنتاج أكبر منتجي الخام في العالم خلال الربع الثالث، لكن استئناف الإمدادات من السعودية ومخاوف الطلب واصلا الضغط على الأسعار.

وبحلول الساعة 06:57 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم كانون الأول/ ديسمبر 25 سنتًا، أو 0.42%، إلى 59.50 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر تشرين الأول 25 سنتًا، أو 0.46%، عند 54.32 دولار للبرميل.

وسجلت عقود شهر أقرب استحقاق لكلا الخامين أكبر انخفاضاتها الفصلية هذا العام يوم الاثنين، متأثرة سلبًا بتباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي في ظل الحرب التجارية الأمريكية الصينية.

وأظهر مسح لـ ”رويترز“ أنه من المرجح أن تظل أسعار النفط ثابتة، عند متوسط 65.19 دولار للبرميل لبرنت و57.96 دولار لغرب تكساس الوسيط في 2019، إذ يطغى ضعف الطلب على صدمات الإمداد.

ويبلغ متوسط برنت 64.72 دولار للبرميل منذ بداية العام الجاري، بينما يبلغ متوسط غرب تكساس الوسيط 58.13 دولار.

واستعادت أرامكو السعودية إنتاجها النفطي بكامل طاقته إلى المستويات التي كان عليها قبل هجمات في 14 أيلول/ سبتمبر على اثنتين من منشآتها، وذلك بحسب ما قال رئيس الذراع التجارية للشركة أمس الاثنين. وضخت السعودية حوالي 9.78 مليون برميل يوميًا في آب/ أغسطس.

وخلص مسح منفصل لرويترز إلى أن إنتاج أوبك انخفض لأدنى مستوياته في ثمانية أعوام في أيلول/ سبتمبر عند 28.9 مليون برميل يوميًا، بانخفاض قدره 750 ألف برميل يوميًا من أرقام معدلة لآب/أغسطس مسجلًا أقل إجمالي شهري منذ 2011.

وانخفض أيضًا الإنتاج لدى أكبر منتجين في العالم، الولايات المتحدة وروسيا، في تموز/ يوليو وأيلول/سبتمبر على الترتيب.

وقالت مصادر إن إنتاج روسيا تراجع إلى 11.24 مليون برميل يوميًا في الفترة من الأول إلى التاسع والعشرين من أيلول/ سبتمبر، انخفاضًا من 11.29 مليون برميل يوميًا في الشهر السابق، لكنه لا يزال يتجاوز الحصص المحددة في اتفاق لخفض الإنتاج بين روسيا وأوبك.

وبحسب تقرير شهري لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية صدر أمس الاثنين، نزل إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام 276 ألف برميل يوميًا في تموز/ يوليو إلى 11.81 مليون برميل يوميًا.