الأردن يرفع أسعار المحروقات اعتبارًا من الغد

رفعت الحكومة الأردنية، اليوم الإثنين، أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى 2.5 %، على أن يبدأ تنفيذها اعتبارًا من منتصف الليلة القادمة حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وبحسب بيان لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، ”ترتفع اعتبارًا من منتصف ليل الإثنين الثلاثاء أسعار البنزين 90 أوكتان (الأكثر شعبية)، بنسبة 1.9 % إلى 770 فلسًا (1.08 دولار) للتر الواحد، شامل الضرائب، كما يرتفع سعر لتر البنزين 95 أوكتان اعتبارًا من مطلع الشهر المقبل بنسبة 2 %، إلى 1.005 دينار (1.42 دولار)؛ وسعر لتر الكاز والديزل بنسبة 2.5 %، إلى 590 فلسًا (83.2 سنت)“.

وقالت الوزارة: إن ”الصعود يأتي في ضوء ارتفاع أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية خلال سبتمبر/أيلول الجاري“.

وتطبق الحكومة الأردنية منذ يوليو/ تموز الماضي الضريبة المقطوعة بقيمة 370 فلسًا (52.2 سنت)، على لتر البنزين 90 أوكتان، و575 فلسًا (81.07) سنت على لتر بنزين 95.

كما تطبق ضريبة مقطوعة بقيمة 165 فلسًا (23.26 سنت) على لتر الديزل والكاز، بعد أن كانت تعتمد نسبة ضريبة متغيرة تعتمد على أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.