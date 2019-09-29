وزير إيراني يحذر من هجمات تستهدف منشآت النفط في بلاده

حذر وزير النفط في إيران بيجن نامدار زنغنه الأحد، من هجمات تستهدف جميع الشركات والمنشآت النفطية في بلاده، مطالبًا بضرورة الحيطة والحذر إزاء التهديدات السيبيرية والمادية في ظل الحظر الذي يستهدف صناعة النفط في البلاد.

وزعم ”زنغنه“ في بيان صحافي بمناسبة يوم الإطفاء والسلامة أن ”إيران تتعرض لحرب اقتصادية مكتملة الأركان عبر فرض العقوبات عليها“، مبينًا أن تلك الحرب ”تستهدف القطاع النفطي الذي يمثل قوة الدفع ومحرك اقتصاد البلاد“.

ودعا ”زنغنه“ كافة منشآت وشركات القطاع النفطي إلى ضرورة اليقظة إزاء التهديدات السيبيرية والمادية، وإيجاد الأرضيات الإدارية والفنية والعملياتية اللازمة للحافظ على سلامة المنشآت والأصول المادية، وترقية قدرة التحمل واستدامة سلسلة القيمة في أنشطة المنبع إلى المصب في صناعة النفط على نحو موحد، خصوصًا عبر الإجراءات الوقائية والإشراف العملياتي الدقيق.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اعترف السبت، أن بلاده تتعرض لحرب إلكترونية مستمرة، مشيرًا إلى أن ”هذه الحرب خطيرة للغاية ويمكن أن تقتل الملايين“.

وأوضح ظريف حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء ”فارس نيوز“، الإيرانية، أن ”أمريكا بدأت الحرب السيبرانية بمهامة المنشآت النووية الإيرانية بطريقة غير مسؤولة وخطيرة للغاية والتي يمكن أن تقتل الملايين“، مضيفًا ”هناك حرب سيبرانية مستمرة وإيران مشغولة في تلك الحرب السيبرانية“.