وكالة الطاقة الدولية تتوقع تخفيض تقديراتها لنمو الطلب على النفط

توقع رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول اليوم الجمعة، أن تخفض الوكالة تقديراتها لنمو الطلب على النفط العالمي لعامي 2019 و2020 إذا زاد تراجع الاقتصاد العالمي.

وقال بيرول على هامش منتدى في سول: ”سيعتمد الأمر على الاقتصاد العالمي، إذا وهن الاقتصاد العالمي، وهو ما توجد بالفعل بعض المؤشرات عليه ربما نخفض توقعات الطلب على النفط“.

وخفضت الوكالة التي مقرها باريس في أغسطس /آب توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعامي 2019 و2020 إلى 1.1 مليون و1.3 مليون برميل يوميًا على الترتيب، في الوقت الذي تضغط فيه مخاوف التجارة على استهلاك الخام العالمي، مما يسفر عن نمو الطلب بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية في 2008.